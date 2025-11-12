Cerveteri, stasera alle 18.00 ritorno di Coppa Italia

Ingresso gratuito per i tifosi, la squadra di Ferretti vuole la qualificazione dopo il pareggio dell’andata

Alle 18 00 di oggi, il Cerveteri va in campo per il ritorno dei quarti di coppa Italia. Al Galli, con ingresso gratuito, arriva la Luiss. Dopo lo 0 a 0 dell’andata, i Cervi sono costretti a segnare un goal, e se il risultato rimanesse come quello dell’andata si andrà ai rigori. Dopo 4 vittorie e un pareggio c’è entusiasmo, e saranno tanti i tifosi a spingere i Cervi alla qualificazione, sebbene gli avversari siano primi nel proprio girone. Lupi ha chiamato la tifoseria, facendola entrare gratis. Sono annunciati 150 tifosi per spingere il Cerveteri alla vittoria.