Cerveteri, stasera al Granarone il “Gospel Italian Singer” in concerto

Ingresso gratuito, inizio alle ore 21:00. Special guest, Joselin St. Aimee, artista gospel tra le più apprezzate a livello mondiale

Uno straordinario appuntamento con la musica Gospel questa sera, mercoledì 27 dicembre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.

Protagonista, sarà il “Gospel Italian Singer”, in un imperdibile concerto natalizio, diretto dal Maestro Francesco Finizio, con artisti dalle voci sorprendenti, potenti e vellutate” in pieno stile “black”. Special guest della serata, la vocalist Joselin St. Aimee, per uno dei concerti più attesi e apprezzati a livello internazionale in ambito gospel.

“Nella prima serata dopo i tre giorni di festa del Natale, proponiamo all’interno del Natale Caerite un evento eccezionale, uno straordinario coro Gospel che ha girato in lungo e largo l’Italia con concerti che hanno fatto registrare consensi e applausi ovunque – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – super ospite della serata, sarà Joselin St Aimee, cantante gospel americana, una delle voci black più in voga negli ultimi anni, esibitasi con alcuni dei più importanti musicisti afroamericani presenti in Italia. Una voce potente e vivace, che ci regalerà energia e ci farà vivere la vera magia del Natale in musica. Un concerto emozionante con un programma ricco e travolgente, dai grandi classici del gospel fino a rivisitazioni inedite”. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21:00.