I fondi serviranno per la manutenzione e la ristrutturazione, ma Luchetti mira alla quinta struttura e Paolacci propone intanto un crematorio

Cerveteri, stanziati 170 mila euro per i cimiteri comunali –

“Siamo riusciti a stanziare dei fondi per avviare i lavori di manutenzione e ristrutturazione dei cimiteri del territorio investendo circa 170.000 euro”, dice Matteo Luchetti, assessore a Cerveteri.

Quella dei cimiteri di Cerveteri è una problematica che ormai si protrae da anni, ma le piogge delle ultime settimane hanno portato perfino all’allagamento delle tombe.

“A Ceri e Sasso – aggiunge Luchetti – ci sono situazioni non più procrastinabili, è inaccettabile che nei loculi penetri acqua piovana.

Sarà necessario anche un lavoro di consolidamento delle sepolture a terra.

Cercheremo di garantire quanto prima un ritorno al decoro dei camposanti del nostro territorio”.

Luchetti, come riporta Civoline, ha dichiarato che il Comune sta lavorando per l’allargamento del cimitero del Sasso, ma per l’assessore la vera soluzione è la creazione di una quinta struttura cimiteriale.

“Magari sarà un piano ad evidenza pubblica e non con project financing come in passato”, dice Luchetti.

Il precedente

Anni fa la realizzazione del quinto cimitero venne bloccata da un vizio di forma nella gara legata al project financing.

Per un certo arco di tempo le salme vennero così tumulate nella vicina Ladispoli, ma come anche ricordato dal Sindaco Alessandro Grando, quel servizio non è ancora stato saldato dal comune limitrofo.

In attesa che si avvii il nuovo iter, il consigliere comunale Gianluca Paolacci ha proposto la costruzione di un forno crematorio: “Non vedo altra soluzione vista la carenza di terreni di proprietà comunale”, dice il consigliere.