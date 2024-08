Cerveteri: Stamattina si è innalzata la prima mongolfiera sulla Necropoli della Banditaccia

Stamattina si è innalzata la prima mongolfiera sulla Necropoli della Banditaccia.

di Giovanni Zucconi

Come è noto, dal 22 agosto al 30 agosto, nel parcheggio del Parco Archeologico, a Cerveteri, sarà attivo un servizio che permetterà di ammirare dall’alto, a bordo di una mongolfiera frenata, tutta la splendida bellezza della Necropoli della Banditaccia.

Il servizio sarà gratuito. Bisognerà solo comprare il biglietto d’ingresso alla Necropoli.

Riportiamo le parole del Direttore del PACT, Vincenzo Bellelli, che ci ha condiviso in una recente intervista pubblicata su Baraonda: “Con questo progetto vogliamo fare apprezzare la complessità e l’articolazione della necropoli nella sua estensione. Questo è uno dei tanti progetti di valorizzazione resi possibili dalla visione dall’alto delle aree archeologiche. È stato pensato proprio per fare divertire i visitatori, ma anche per fare capire loro la peculiarità della Banditaccia, che è possibile apprezzare appieno solo dall’alto. Dalla Mongolfiera vedi proprio quello che dice l’Unesco: vedi lo sviluppo urbanistico della città dei morti… E questo lo puoi vedere solo dall’alto.”

Questa mattina il servizio si è dovuto interrompere prima del previsto, lasciando delusi alcuni visitatori che si erano prenotati per un volo di oggi. Il motivo è stato il vento marino che a un certo punto ha raggiunto una velocità che superava quella di sicurezza prevista per questi voli frenati.

Quando la velocità del vento in quota supera i 4 nodi, per motivi di sicurezza, il servizio si deve interrompere. E così è stato. Il personale presente ci ha detto che sono stati presi i nominativi di tutti quelli che non sono riusciti salire sulla mongolfiera, e che cercheranno di inserirli nei prossimi giorni.