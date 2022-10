L’esponente FdI, Giovanni Ardita: “L’amministrazione doveva pensarci prima, invece ci hanno dormito sopra a danno della collettività”

Cerveteri, stadio Enrico Galli chiuso anche per le giovanili: genitori in rivolta –

La tribuna Alessandro Cordelli, inaugurata un mese fa, rimarrà chiusa ancora non si sa quanto. Manca il permesso per il pubblico spettacolo, che non investirà unicamente le gare di Eccellenza, ma anche quelle delle giovanili.

Il che vuol dire , che i genitori non potranno assistere alle gare dei loro figli. “Non mi meraviglio – ha detto Giovanni Ardita di Fratelli d’Italia – se lo stadio Galli è in queste condizioni, sprovviste delle documentazione necessaria per l’agibilità ai tifosi. È la punta dell’iceberg, una goccia nel vaso”.

“Negli anni le varie amministrazioni che si sono succedute, hanno spinto alla deriva l’impianto. Poteva essere il gioiello del comprensorio, è divenuto il campo di nessuno. Dovevano pensarci prima, anziché dire che sono i più bravi e i più belli”.

“Non mi risulta che da parte dell’amministrazione siano stati fatti investimenti per valorizzarlo, men che meno sono stati ricevuti fondi per la sistemazione delle tribune. Ci sono città che pagherebbero ore per avere un impianto del genere, mentre a Cerveteri sono stati capaci di sotterrare quanto di buono era stato fatto negli anni ottanta, quando il campo sportivo era sede di ritiro e amichevoli di Roma e Lazio” . I genitori hanno iniziato a protestare, vogliono chiarezza sulle condizioni dello stadio Galli.