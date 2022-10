Appuntamento il 26 ottobre a partire dalle 9.30 con “L’isola del Tesoro”

Ladispoli: la Palude di Torre Flavia apre le porte agli studenti –

La Palude di Torre Flavia apre ancora una volta le sue porte agli studenti. L’appuntamento è con l’isola del tesoro il programma di “Educazione alla sostenibilità”. Si parte il 26 ottobre dalle 9.30 alle 12.

Nella giornata di inaugurazione ci si focalizzerà sulla piantumazione delle talee di tamerice che sarà uno spunto per riflessioni sull’eccesso di Co2 e il ruolo degli alberi nell’ecosistema.

Visita anche allo stagno delle gambusie per ragionare sull’intervento dell’uovo nell’ecosistema con effetti positivi, ovvero le gambusie introdotte in quanto divorano grandi quantità di larve di zanzare e il gambero della Louisiana introdotto con finalità economiche peraltro mal valutate, che si rivela invece un predatore incontrollato. E durante il “tour” all’oasi protetta sarà anche caccia al rifiuto per approcciare al problema “marine litter” e più in generale sulla corretta gestione dei rifiuti.

Maniche rimboccate per la realizzazione di recinzioni nelle aree sensibili. Gli alunni, infatti, collaboreranno in prima persona a questa attività per affermare il principio della “strategia dei piccoli gesti” secondo la quale ognuno deve contribuire in funzione delle sue possibilità a porre in essere azioni virtuose poiché i piccoli gesti sommati insieme fanno grandi differenze.