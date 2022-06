Cerveteri tra gli otto siti scelti per “e-Archeo”

Il progetto di valorizzazione dei Parchi archeologici presentato nella sala Spadolini del Ministero della Cultura

La città di Cerveteri tra gli otto siti scelti per il progetto di valorizzazione dei Parchi archeologici presentato nella sala Spadolini del Ministero della Cultura.

Si chiama “e-Archeo” ed è stato realizzato in collaborazione con diverse università italiane e il Cnr con l’obiettivo di offrire una modalità di lettura e fruizione di alcuni siti archeologici con un notevole potenziale narrativo ancora non pienamente espresso.

Per questi otto siti (ne fanno parte Enazia in Puglia, Sibari in Calabria, Velia in Campania, Nora in Sardegna, Alba Fucens in Abruzzo, Marzabotto in Emilia Romagna, le ville di Sirmione e Desenzano in Lombardia e Cerveteri nel Lazio), il progetto costituisce un progetto di valorizzazione multimediale integrato e multicanale con soluzioni trasversali, da cui si attivano singole applicazioni per vari e tipologie di pubblico, promuovendo questo patrimonio in modalità sia scientifica che narrativa ed emozionale.