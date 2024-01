Gubetti: “Riconosciuto il ruolo svolto dagli agenti durante il Covid”

“Ieri nel giorno della festa di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, ho avuto l’onore di conferire insieme a tutta l’amministrazione gli Encomi alla Comandante Cinzia Luchetti e agli agenti in servizio fra il gennaio 2021 e marzo 2022, drammatici mesi in cui il mondo si è fermato per l’emergenza sanitaria.

Abbiamo voluto riconoscere e valorizzare l’importante ruolo svolto dalla nostra Polizia Locale nella gestione della crisi pandemica da Covid-19. L’iniziativa ha carattere straordinario ed unico ed è stata voluta per sottolineare l’impegno di coloro che hanno prestato servizio nel periodo cruciale della pandemia organizzando ed attuando attività mirate a garantire il rispetto delle norme emanate in relazione all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione ed esponendosi ad un rischio personale elevato di contagio.

I miei complimentato alla Comandante Cinzia Luchetti per la presenza sul territorio e la professionalità dimostrate dal personale della Polizia municipale in un periodo di difficoltà ed incertezze per la città e per la Nazione. All’epoca dell’emergenza ero assessore all’ambiente e già allora era evidente lo spirito di servizio con il quale il personale si era messo a disposizione dei cittadini.

Grazie a ciascun agente per il lavoro quotidiano che svolge a supporto della cittadinanza, assicurando un capillare e costante presidio del territorio” conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.