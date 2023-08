Cerveteri si riparte domani con la preparazione. Il dg Discpepolo: “Squadra allestita per puntare all’Eccellenza, ma i tifosi devono starci vicini”

Parte domani il raduno delle Cerveteri che si ritroverà allo stadio Enrico Galli per la preparazione agli ordini del del tecnico Superchi. Per i verde azzurri il ritorno in Promozione Dopo tre stagioni in Eccellenza è stato accolto con molte sensazioni positive, in considerazione del fatto che è stata allestita una squadra per puntare al vertice.

Il commento del direttore generale Massimiliano DIscepolo che si dice molto fiducioso per la stagione che si aprirà a metà settembre: “E’ sicuramente una squadra costruita per ritornare in eccellenza. Abbiamo fatto il possibile per consegnare al tecnico un organico competitivo, da cui ci aspettiamo delle risposte forti e positive. L’ambiente è molto sereno e ha tante aspettative, chiaramente Sarà il campo a dirci dove potremmo arrivare”.

“Sono convinto che i ragazzi daranno il meglio, ci siamo migliorati in tutti i reparti inserendo giocatori di qualità e con molta esperienza. Il mio auspicio , oltre a vedere una squadra vincente, è di , altrettanto, ammirare un pubblico numeroso che vogliamo vicino a noi per questa stagione”