Cerveteri, si riaccendono i “lampioni dimeticati”

Cerveteri, iniziati i lavori per la rimessa in funzione dei circa trenta lampioni alimentati da pannello fotovoltaico

Cerveteri, iniziati i lavori per la rimessa in funzione dei circa trenta lampioni alimentati da pannello fotovoltaico. I lampioni in questione sparsi sull’intero territorio comunale in prossimità di incroci e bivi pericolosi, erano stati istallati a spese di città metropolitana di Roma circa dieci anni fa. Nel corso degli anni però, a causa della mancata manutenzione alla quale avrebbe dovuto provvedere il comune di Cerveteri, uno dopo l’altro si erano tutt spenti. Per la soluzione del problema “dimenticato” da anni, era intervenuto più volte in consiglio comunale il capo gruppo di FDI Luigino Bucchi con specifiche e dettagliate interrogazioni al riguardo, condivise e sottoscritte dall’intera opposizione. Un grazie ha detto Bucchi, a Multiservizi Caerite che sta effettuando il lavoro di ripristino e alla sua amministrazione che hanno sopportato i miei continui solleciti al riguardo, all’assessore e all’ ufficio urbanistica del comune che nonostante i problemi tecnici e burocratici hanno seguito l’ iter necessario per arrivare alla giusta soluzione del problema.

I lampioni interessati dai lavori sono :

in via di Gricciano -Tomba 5 sedie (4 punti luce)

via Settevene Palo incrocio Via S.Paolo (5 punti luce)

Via del Sasso Incrocio Via Zambra (3 punti luce)

Via dei Montarozzi (2 punti luce

Via di Ceri incr.Via della Madonnina ( 2 punti luce)

Via di Ceri incrocio Via Doganale ( 3 punti luce)

via Sasso Manziana icr. via Pian della Carlotta (2 punti luce)

via Doganale incr.Via Casetta Mattei (5 punti luce)

Via dei Casaletti incrocio via del Cecio (2 punti luce).