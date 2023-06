Si apre una buca nei pressi della nuova fermata dell’autobus: Belardinelli e Piergentili attaccano, Travaglia risponde per le rime

E’ bastata una miccia o, meglio, una buca per accendere l’ormai abituale scontro social tra maggioranza e opposizione in quel di Cerveteri. Infatti, martedì 27 giugno, nei pressi della nuova fermata degli autobus in Via Delle Mura Castellane si è aperta una vera e propria voragine. Un’occasione ghiotta per l’opposizione che ha sottolineato l’inadeguatezza di quest’amministrazione: “E dopo un capolinea degli autobus organizzato in fretta e furia, senza osservare le più elementari norme di sicurezza stradale ed una improvvisata quanto assurda fermata in discesa, dove si è aperta una voragine” scrive la consigliera Anna Lisa Belardinelli.

E poi l’appello alla maggioranza: “Consiglieri di maggioranza trovate un po’ di coraggio per staccare la spina a questo governo cittadino e porre fine all’agonia a cui state condannando Cerveteri!” ribadendo la posizione di dissenso netta verso il governo “Gubescucci”, sempre citando la Belardinelli.

Qualche ora dopo è arrivata la risposta del Presidente del Consiglio, Carmelo Travaglia che non le ha mandate di certo a dire e ha scritto così: “Sto pensando che a Cerveteri c’è abbondanza di avvoltoi e iene. Come ben sapete questi animali si avventano su qualsiasi carogna gli capita. […] Queste iene sperano di vedere Cerveteri sprofondata pur di criticare il Sindaco e il suo operato”. Il post ha trovato anche l’appoggio di alcuni membri della maggioranza come l’assessore Luchetti, la consigliera Mensurati e il segretario del PD Zito.

Insomma, i nervi sono tesi e i toni esacerbati. Da Cerveteri è tutto, per ora; lo show sicuramente continuerà. Ma siamo sicuri che ai cittadini interessi?