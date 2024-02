I cervi verso la sfida di domenica contro il Ronciglione

La dirigenza chiama i tifosi a raccolta , pronto Catracchia dal primo minuto.

Dopo la pausa che il Cerveteri ha osservato domenica, si punta a fare risultato pieno domenica al Galli contro il Ronciglione. Per i cervi è un testa fondamentale in chiave salvezza che affronterà contro una squadra tonica e ben organizzata, che ha abbandonato i sogni promozione. Sul fronte opposto i verde azzurri ritroveranno Toscano, l’attaccante che fino a dicembre ha vestito la maglia cerite. Per la gara di domenica la dirigenza chiama a raccolta la tifoseria, galvanizzata dalle ultime due vittorie, che pur facili, hanno trasmesso una bella carica a tutto l’ambiente e non smette di credere alla salvezza diretta. Per domenica , però, serve vincere per avvicinarsi a un obiettivo non impossibile. Sarà l’occasione di vedere l’attaccante Catracchia dal primo minuto, sperando in una sua marcatura.