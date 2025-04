Cerveteri, serve un’impresa a Palidoro: Si gioca mercoledì sul neutro di Aranova, Ferretti recupera tre elementi –

Sul campo di Aranova, contro il Palidoro, i verdeazzurri cercano la vittoria. Una gara difficile, molto di più di quanto non dica la classifica. I Cervi puntano a recuperare Falco e Piano a centrocampo , mentre in difesa ci sarà Altamura, in ripresa dopo una fastidioso dolore muscolare. Servono punti sul campo di una formazione in salute, che ha ormai la salvezza in tasca. Ferretti e fiducioso, gli spettano sei gare per capire se disputerà il play out casalingo. Si giocherà mercoledì 23 aprile, il via alle ore 16.00.