Share Pin 2 Condivisioni

Il racconto delle Guardie Ecozoofile Fareambiente della città etrusca

Cerveteri, “serpente in zona rossa”

“Forse pensava di non poter uscire di casa privo di un giustificato motivo previsto dalla legge, o semplicemente prendere il sole sul patio gli è sembrato un buon modo per passare il tempo senza pensieri in questo periodo di crisi, peccato però che non avesse avvertito della sua permanenza i legittimi residenti.

Si è presto conclusa perciò, la villeggiatura di questo esemplare di Biacco (Hierophis viridiflavus).

Messa da parte l’ironia, questa mattina i nostri agenti, che non si sono mai fermati, hanno recuperato questo vivace Biacco nel giardino di una coppia di cittadini che ci hanno contattato appena notato l’inquilino di troppo. Così il serpente da poco risvegliatosi dalla latenza invernale (il letargo dei rettili) è stato messo in sicurezza e liberato in una zona più tranquilla dove potrà continuare il suo relax sotto questo sole primaverile”.

Cos’ le Guardie Ecozoofile di Fareambiente Cerveteri in un post social