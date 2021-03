Share Pin 0 Condivisioni

Coloriamo la città: conclusa la prima parte del ‘Giardino d’arte’ per i bimbi dell’infanzia della IC Ilaria Alpi

“Conclusa la prima parte del “Giardino d’arte”: quattro opere dell’artista Stefania Paolucci che accoglieranno i bambini dell’infanzia del Miami dell’I.C Ilaria Alpi al loro rientro. Quattro riproduzioni di grandi autori che hanno come protagonisti i bambini.



Grazie all’assessore Bitti per la fiducia nel progetto e alla Preside Bevilacqua e tutto il suo staff, sia docenti che collaboratori per la loro accoglienza e disponibilità.

Grazie anche al contributo del comitato genitori, con l’acquisto di nuovi giochi e la piantumazione di nuovi alberi il plesso di via Florida diventerà un fiore all’occhiello”.

Così Donato Ciccone in un post social