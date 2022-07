La lite scoppiata forse per una donna, ma non è il solo caso in città: anche vandalismo e droga

Cerveteri, sedata una rissa in piena mattina in Via Fontana Morella –

Una rissa in pieno giorno quella che si è consumata l’altro giorno in una sala slot di Via Fontana Morella a Cerveteri.

A sedarla è stata una pattuglia dei Carabinieri intervenuti tempestivamente attorno alle 8:30 del mattino: darne notizia è stata la testata locale L’Orticaweb.

Non sono chiari i motivi dello scontro, forse legati ad una discussione su una donna, quello intercorso tra due 45enni della zona.

Dei due, l’altro è quello che ha riportato più ferite: il volto tumefatto e insanguinato, ma per fortuna non in maniera grave.

Il pregiudicato è stato trovato in possesso anche di droga e per questo portato in caserma e deferito all’Autorità giudiziaria.

Una notte di follie

Cerveteri però è stata vittima anche di episodi di vandalismo nella notte: le auto parcheggiate nel centro storico sotto al Belvedere sono state oggetto di una sassaiola.

A lanciare i sassi un gruppo di ragazzi, forse minorenni: un fenomeno non nuovo, visto che già pochi giorni fa erano stati visti lanciarsi contro i veicoli e danneggiare anche la vetrina di un negozio tra via del Lavatore e via della Conciliazione.

E proprio i Carabinieri hanno intercettato due minorenni in possesso di hashish e di un bilancino di precisione, facendo anche scattare le relative perquisizioni nelle loro abitazioni.