Cerveteri, “scoppia” la colonna di un garage. Paura in viale Manzoni

Una forte esplosione, questo è quello che si è sentito lo scorso mercoledì in viale Manzoni a Cerveteri. Immediati i soccorsi dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, in un primo momento si è pensato allo scoppio di una bombola, in realtà nulla di tutto questo, la colonna di un garage si è deflagrata improvvisamente.

Non sono chiare le cause dell’esplosione, forse una fuga di gas all’interno della colonna, i rilievi dei Vigili del Fuoco lo stabiliranno. Fortunatamente non ci sono state ne vittime, ne feriti solo un grande spavento per un uomo che stava lavorando a pochi metri dalla colonna con un trapano.