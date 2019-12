Cerveteri, scontro tra Nucci e Belardinelli sul bilancio

Condividi Pin 5 Condivisioni

Il consigliere di maggioranza: “inconsistenti”; l’ex candidata sindaco: “incompetenti”

Lo scontro politico a Cerveteri si fa sempre più acceso, specie dopo l’approvazione, da parte del consiglio comunale, del bilancio.

Il consigliere Claudio Nucci infatti si congratula con i colleghi per il risultato ottenuto, ma attacca l’opposizione, a suo modo di vedere inconsistente.

Alle parole di Nucci risponde Anna Lisa Belardinelli, che evidenzia quelle che, secondo lei, sono le gravi mancanze del documento.

Le parole di Nucci:

Ieri si è compiuto un nuovo atto importante per la città : per la prima volta nella storia di cerveteri è stato approvato il bilancio di previsione del comune prima del 31/12.

Ciò permetterà di non entrare in esercizio provvisorio garantendo l’operatività immediata degli uffici, consentirà di avviare con rapidità le opere pubbliche e le manutenzioni. Quindi un risultato che sarà tangibile sin dai primi giorni del 2020.

Invariata la tariffa dei rifiuti: nonostante i considerevoli aumenti per il conferimento in discarica, grazie alle entrate derivanti dai materiali pregiati, gli aumenti sono compensati. Altro grande risultato.

Unica nota stonata i soliti interventi di un opposizione sempre più inconsistente e alla deriva: ore di chiacchiere alla ricerca di introvabili errori. Salvo poi scoprire che i loro emendamenti (strumento con cui potrebbero riscrivere il bilancio) per la maggior parte non erano accoglibili perché bocciati dai revisori dei conti, e i 4 valutabili erano di questo tenore: spostamento di euro 10.000 dal capitolo cultura al capitolo sport per orsomando, de angelis, piergentili e belardinelli, 3 spostamenti di simile importo dalla cultura al sociale per garbarino, cifre ben poco influenti a fronte di un bilancio di 40 milioni di euro! Sembra ovvio che le tante critiche, nei fatti, non esistevano. E sebbene per ruolo non lo abbiano approvato, risulta chiaro che anche per loro fosse il miglior bilancio possibile per la città.

Avanti tutta dunque, con un saluto e un ringraziamento agli amici dimissionari Giuseppe Zito e Manuela Nasoni, e un bentornato all amico Paolo Maracci.

La risposta di Belardinelli:

Caro consigliere Nucci l’opposizione ieri sera è stata tutt’altro che inconsistente, per l’ennesima volta ha messo in luce, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la vostra improvvisazione ed incapacità amministrativa ed anche la vostra scarsa preparazione che emerge chiaramente da questo articolo in cui afferma “ciò consentirà di avviare con rapidità le opere pubbliche e le manutenzioni”… Quali manutenzioni??? Non ha letto il bilancio?? Per le manutenzioni di scuole, strade ed altro non è stato inserito nemmeno un euro, ciò significa che per avviare le manutenzioni dovrete prima trovare i fondi… Un piccolo particolare che a lei è sfuggito, ma non è sfuggito all’inconsistente opposizione, come la definisce lei. L’unica cosa che è ormai alla deriva è, purtroppo, il nostro comune e ciò grazie al lavoro, o meglio al non lavoro, di amministratori inconsistenti ed incompetenti come lei!

Di Alessandro Ferri