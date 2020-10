Share Pin 2 Condivisioni

Partita campagna di comunicazione sui temi dell’abbandono illecito dei rifiuti ed il miglioramento della raccolta differenziata

Cerveteri, “scegli il tuo slogan per l’ambiente”

“Parte una massiccia campagna di comunicazione rivolta a tutti i cittadini sui temi “caldi” legati ai rifiuti: l’abbandono illecito e il miglioramento della raccolta differenziata”.

Così il sindaco Pascucci che aggiunge: “Lo scopo è quello di creare una consapevolezza sui comportamenti non corretti che, intenzionalmente o meno, mettono in pericolo il nostro ambiente e la salute nostra e degli ecosistemi. La campagna sarà diffusa attraverso tutti i canali social e avrà l’obiettivo di sviluppare una coscienza civica e di promuovere condotte virtuose. Per partire abbiamo deciso di lanciare oggi, un sondaggio per scegliere il claim, il motto che vi piace di più.

Tutta la cittadinanza potrà contribuire votando la frase più incisiva. Votate il sondaggio che trovate al seguente link”.

https://doodle.com/poll/9xpnwkzcfxc8qc8x