Cerveteri, scarica rifiuti davanti al campo Galli: ripreso dalla telecamere

Lo sfogo del patron Lupi: “Non è la prima volta, siamo stanchi”

Non sai dove buttare la tua immondizia? Vieni al Campo Galli. Dove ci sono persone che dalla mattina alla sera cercano di tenere pulito e insegnare le buone maniere”.

Così in uno sfogo affidato ai social il patron del Città di Cerveteri, Andrea Lupi.

“Purtroppo – aggiunge – il problema vero viene da fuori e su quello si può fare bene poco. Abbiamo voluto mettere questo video perché non è la prima volta che succedono episodi di questo genere e sinceramente siamo stanchi,stanchi del non rispetto che si ha verso questa società che ha in gestione un bene comune e cerca con tutta la propria forza ed impegno di trasmettere dei messaggi che purtroppo ancora nel 2024 vengono ignorati”

“Queste potrebbero essere le stesse persone che si lamentano ogni giorno delle cose che non vanno e magari riescono anche a criticare il nostro operato. Scusare lo sfogo – conclude – ma siamo veramente stanchi”.