Cerveteri, “Le nostre proposte per gli amici a 4 zampe”

Giovedì a Cerenova abbiamo incontrato i cittadini in un incontro a tema “Amici a 4 zampe”.

Nell’incontro i cittadini hanno manifestato le loro lamentele riguardo il degrado delle aree cani, le uniche 2 esistenti. Abbiamo illustrato il nostro progetto di riqualificare le aree cani esistenti con punti luce, pensiline, riparare i recinti, colonnine d’acqua. È fondamentale un piano organizzato, con interventi calendarizzati di manutenzione.

Per evitare atti vandalici contro gli animali si rende necessario un efficace sistema di video sorveglianza. Sicuramente sarà aumentato il numero di aree sgambamento cani in tutto il territorio perché mancanti e magari potrebbero essere realizzate, opportunamente separate, anche all’interno di parchi dedicati allo svago di bambini, giovani ed anziani.

Per contrastare il randagismo renderemo pienamente efficiente lo sportello dei diritti degli animali, a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi tipo di problematica inerente i nostri pelosetti.

Il randagismo è purtroppo forte nelle zone isolate di campagna e può generare pericoli, lungo le strade come verso altri animali, così come creare problemi all’igiene urbana.

Nel programma è prevista una campagna di sensibilizzazione nella scuola per educare i bambini già da piccoli all’amore e contro l’abbandono degli amici a quattro zampe.

È nostra intenzione aiutare e sostenere le associazioni di volontariato che abbiamo nel territorio, e realizzare il primo canile comunale.

I nostri amici pelosetti fanno parte delle nostre famiglie, della società, per cui è giunto il momento di pensare anche ai loro diritti e alle loro necessità.

Barbara Murgia Volontaria e Candidata al Consiglio Comunale per Belardinelli Sindaco

