Basket Serie D, Cerveteri in semifinale: chiusa la serie contro Montesacro in gara 2 –

La RIM Cerveteri, targata Windtre Ladispoli, impegnata nel campionato regionale di Serie D, ha chiuso la serie dei quarti di finale, battendo in trasferta Montesacro in gara 2.La cronaca della partita: il clima è quello delle grandi occasioni al Pala Fucini, palazzetto pieno e molto rumoroso, con il pubblico di casa che vuole spingere la propria squadra a guadagnarsi gara 3. E all’inizio sembra proprio questa la strada, con un netto parziale di 17-8 in favore dei romani. La squadra di Giorgio Russo comunque non si disunisce, inizia il primo giro dei cambi, e Cerveteri rientra in partita già nel finale di primo quarto, con la bomba sulla sirena di Buttinelli. La partita prosegue in sostanziale equilibrio, entrambe le squadre si affidano alla zona, all’intervallo il punteggio recita 30-32 per gli ospiti. Il terzo quarto è molto intenso, le squadre si sfidano a viso aperto, ed è tutto apparecchiato per un grande quarto periodo: nell’ultima frazione la RIM manda a bersaglio 4 triple (su 10 messe a segno in totale), arrivando ad un minuto dalla fine con un punto di vantaggio. Nel finale i tiri liberi di Taraddei, Lattanzi e infine Garbini siglano il punteggio sul 67-73 finale, che permette a Cerveteri di chiudere la serie, accedendo alle semifinali del campionato. Soddisfatto Giorgio Russo: “Abbiamo vinto una bella partita; ciò che ha fatto la differenza per noi è che tutti e 10 i ragazzi che sono entrati hanno portato il loro contributo, come dimostrano non solo i tabellini, ma anche il fatto che per due volte (gara 1 e gara 2), ho avuto la sensazione che avessimo qualcosa in più negli istanti finali, e questo è possibile perché tutti si sono messi a disposizione con sacrificio e attenzione: sono molto contento di questo aspetto”.

Già si conosce l’avversario della RIM in semifinale, sarà la LUISS, arrivata 4° nel girone A, capace di eliminare Basket Marconi (2° nel girone C, quello di Cerveteri) in 2 partite. Nei prossimi giorni uscirà il calendario, comunque la prima gara sarà a Cerveteri nel weekend 28-29 maggio. Il mercoledì/giovedì invece gara 2 a Roma.