A Cerveteri salvati dalle Guardie Ecozoofile due esemplari di Assiolo. Afferma infatti il gruppo dalla propria pagina Facebook:

“Degli Assioli ma non degli assoli…

Un gioco di parole utile per descrivere questi due recuperi di due piccoli esemplari di Assiolo (Otus scops) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro in zone diverse di Cerveteri.

Il primo recuperato di ieri presentava ferite superficiali compatibili con un possibile attacco da parte di un gatto, una nottataccia insomma che poteva finire in peggio se non fosse stato per l’intervento di un cittadino.

Il secondo recuperato oggi, fortunatamente sta bene, purtroppo però si trovava in un giardino non sicuro data la presenza di un cane e di un gatto che l’avevano puntato, anche in questo caso fondamentale è stato il tempestivo intervento dei proprietari di casa.

In tutte e due i casi i nostri agenti una volta recuperati e messi in sicurezza i buffi rapaci li hanno portati al CRFS Lipu Roma dove il personale preparato e sempre disponibile se ne prenderà cura fino all’involo.

Come sempre ringraziamo per la preziosa e insostituibile collaborazione la Lipu e invitiamo la cittadinanza a non toccare i pulli che trovano a terra se non in caso di emergenza, o visibilmente feriti oppure senza piume. In tutti gli altri casi in fatti è il corso fisiologico della loro crescita che li vuole goffi e impacciati mentre tentano i primi svolazzi.

E nulla vi è di sbagliato nel ciclo naturale delle cose.”