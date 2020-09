Share Pin 57 Condivisioni

Per molti anni è stato viceparroco presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore

Cerveteri saluta Don Ronald che parte per l’Uganda –

Don Ronald

La cittadinanza di Cerveteri saluta Don Ronald, che per molti anni ha ricoperto l’incarico di Viceparroco presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Oggi pomeriggio alle ore 14:00 infatti il sacerdote partirà alla volta dell’Uganda dove sarà chiamato a continuare il suo compito religioso e inoltre a insegnare presso il seminario.

Da tutti i parrocchiani e da moltissimi cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo giungono affettuosi saluti per la sua nuova missione, anche se con un po’ di dispiacere data l’affezione da tutti provata nei suoi riguardi, che con umiltà e semplicità nel corso del tempo passato in città ha saputo conquistare la simpatia di molti.

Sentimento contraccambiato ora in una nota che gli stessi parrocchiani e cittadini hanno inteso diffondere, affermando quanto segue: “Tutta la comunità di Cerveteri dice grazie a Don Ronald e lo aspetta di nuovo tra sua gente, data la sua importanza per loro, con l’augurio che un domani possa venirla di nuovo a trovare. Nel farti un grosso in bocca al lupo, i tuoi parrocchiani pregano sempre per te. Grazie di tutto Don Ronald. Buon viaggio e buona vita per la tua nuova esperienza sacerdotale.”