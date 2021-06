L’appuntamento al The Garage Bistrot a Marina di Cerveteri il 26 giugno alle 17.30

Cerveteri, sabato la presentazione di ‘Luce’ di Riccardo Dionisi

Un inno alla vita, al suo continuo mutare, ai suoi alti e bassi, alle emozioni che ci regala e sorprende, che a volte ci abbattono e altre volte invece inondano il cuore d’amore, di emozioni e sensazioni che rendono unico e irripetibile ogni singolo momento vissuto, ogni singolo attimo, ogni singolo “paesaggio”.

Tutto questo e molto di più “Luce”, la raccolta di poesie, edita Albatros, scritta dal giornalista di Cerveteri, Riccardo Dionisi.

La pubblicazione si compone infatti di una raffica di raccolte di poesie che intendono portare avanti un messaggio forte, se non addirittura potente che esula da una qualsivoglia banalità e che invece deve diventare per tutti, un mantra per la quotidianità, un pensiero da ripetere e stringere tra le braccia dell’anima, ogni volta la vita sembra volerti atterrire.

Ed è questo quello che l’evento di sabato vuole regalare agli spettatori: un momento in cui staccare la spina e immergersi attraverso la sapiente professionalità dell’attore Miro Landoni, in quelle poesie che ti cullano, ti fanno riflettere, pensare e guardare la realtà con occhi nuovi. L’appuntamento è per il 26 giugno alle 17.30 al The Garage Bistrot di Marina di Cerveteri.

A moderare l’incontro la scrittrice e giornalista Ileana Speziali.

