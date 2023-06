Cerveteri sabato a Campo di Mare apre Liberamente, la spiaggia pubblica, libera, gratuita e attrezzata per persone con disabilità motoria

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Progetto che rispecchia in pieno i valori dell’accessibilità universale”

Pubblica, libera, attrezzata, accessibile a tutti e gratuita. Sabato 1 luglio alle ore 09.00 apre ufficialmente la spiaggia “Liberamente”, la spiaggia realizzata dal Comune di Cerveteri idonea ad ospitare in completa sicurezza bagnanti con disabilità motorie permanenti o momentanee. Fondamentale per la realizzazione della spiaggia, il contributo proveniente dalla Regione Lazio nell’ambito dei progetti di sicurezza e fruibilità degli arenili, opportunità che l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha saputo cogliere nel migliore dei modi.

Si può prenotare il proprio posto in spiaggia già da venerdì 30 giugno, contattando il numero 3274251773. Il servizio della spiaggia LIBERAMENTE è fruibile da tutti i cittadini, anche non residenti. È totalmente gratuito. Al fine di consentire una corretta gestione degli spazi, è obbligatorio prenotare il proprio posto.

Progettata per la prima volta durante l’Estate del 2021, sin dal primo giorno ha riscontrato un enorme successo tra l’utenza, venendo presa ad esempio e come modello virtuoso in tutto il Lazio.

La spiaggia “Liberamente”, posizionata sul tratto di spiaggia libera alla sinistra dello stabilimento “Ocean Surf”, sarà dotata di tutti i servizi e attrezzature necessarie per trascorrere una giornata al mare senza barriere architettoniche e in completa comodità: sedie job, lettini dedicati, docce con acqua calda, sedie Sand&Sea e del personale incaricato che saprà fornire assistenza ai visitatori in totale sicurezza.

“La spiaggia Liberamente è uno dei progetti di cui come Amministrazione andiamo maggiormente fieri ed orgogliosi, perché rispecchia in pieno quei valori di accessibilità universale che crediamo siano imprescindibili nella società di oggi – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – LIBERAMENTE è un progetto che fa diventare realtà il concetto di abbattimento delle barriere architettoniche, un tema sul quale, anche grazie ai fondi ottenuti per la redazione dei PEBA – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, stiamo lavorando con impegno. Sulla spiaggia Liberamente si potranno trascorrere insieme ai rispettivi accompagnatori delle giornate di mare in comodità, sicurezza e libertà perché vogliamo che il mare sia di tutti. Lavoreremo per garantire a tutti, ad ogni singolo cittadino e cittadina, inclusione e diritti”.

“Sull’accessibilità delle nostre spiagge abbiamo lavorato molto nel corso degli anni – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – da anni abbiamo dotato ogni spiaggia libera di passerelle funzionali per garantire la fruibilità dell’arenile a tutti e ogni estate, è sempre operativa la Protezione Civile Comunale, che in accordo con le autorità deputate, garantisce servizi e assistenza ai bagnanti”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ringrazio di vero cuore l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti e l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini, che insieme alla funzionaria della mia Segreteria Chiara De Vincenzo e al prezioso supporto della Multiservizi Caerite, hanno lavorato con impegno affinché anche quest’anno potessimo garantire questo servizio alla cittadinanza. Nei prossimi giorni, organizzeremo una grande festa in spiaggia aperta a tutti: sarà occasione per augurarci una buona estate da trascorrere insieme sulle nostre spiagge, a Campo di Mare”.