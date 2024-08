Cerveteri: Risposta al “vetriolo” della consigliera Belardinelli sulla sagra alla Sindaca Gubetti

La Consigliera Belardinelli non ci sta , pubblica un lungo post in risposta a quello della Sindaca Gubetti dove si parla della Sagra dell’Uva di Cerveteri, definendola inadeguata al ruolo che ricopre: “Dopo frasi strappalacrime per salvare la sua poltrona, utilizzando lo spettro della mancata realizzazione della Sagra dell’Uva, ora annuncia che la sagra ci sarà e sarà un’edizione straordinaria e meno male! diciamo noi dopo una programmazione estiva da pena almeno possiamo contare sul buon lavoro dei Rioni, della Pro Loco delle Due Casette e di alcuni cittadini e associazioni e lei, come al solito, non solo cerca maldestramente di prendersene i meriti, ma ha anche il coraggio di dare la colpa ad UNA PARTE DELL’OPPOSIZIONE arrivando addirittura a puntare il dito contro chi occupa dei posti in Regione riferendosi probabilmente alla sottoscritta, dimostrando in tal caso di non sapere di cosa parla, visto che la sottoscritta ha un ruolo nella segreteria dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici!” afferma la Belardinelli.

Sul finale del suo lungo post, allude anche al ruolo che ricopre in regione, ipotizzando potenziali pressioni politiche da fare e infatti chiude con le seguenti dichiarazioni: “pretendeva che facessi pressioni ai politici regionali per farle arrivare ulteriori finanziamenti???…. in tal caso la sua affermazione sarebbe veramente grave! Sindaco Gubetti la smetta con questi teatrini! La smetta di dare la colpa all’opposizione della sua inadeguatezza ed incapacità anche a tenere unita la sua maggioranza! Se la programmazione estiva fa pena, se la Sagra dell’Uva era a rischio, se il depuratore è sotto sequestro, se tutto il territorio è in totale abbandono e degrado la colpa non è dell’opposizione, la colpa è solo vostra che siete stati mesi a litigare su una diversa distribuzione delle poltrone, invece di preoccuparvi del futuro della città, delle opere pubbliche promesse e mai realizzate, del rilancio dell’economia cittadina, del turismo, della riorganizzazione dei servizi e del personale comunale….ah già lei pensa di fare tutto ciò continuando con il panem et circenses esattamente come il suo mentore…..faccia un regalo alla città: rassegni le dimissioni e cali il sipario sul suo fallimento politico-amministrativo! “

Un’estate sempre più calda quella cerveterana e non solo per le alte temperature, intanto Baraonda resta sintonizzata per darvi sempre l’informazione.