Cerveteri, riqualificazione di 5 parchi grazie al PNRR. Luchetti e Appetiti: “La città diventa a misura di bambino”

di Marco Di Marzio

L’Amministrazione Comunale di Cerveteri in quest’ultimo periodo ha voluto fissare un traguardo importante per la città, quello della riqualifica di alcuni dei suoi parchi pubblici, reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza). Un obiettivo che ha valenza non solo di recupero ambientale, ma anche e soprattutto di miglioramento della qualità di vita di una comunità, in questo caso quella della città etrusca, sinonimo di storia e di cultura. Ne abbiamo parlato con due esponenti della Giunta guidata dalla Sindaca Elena Gubetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti e l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, così da poterne conoscere meglio i dettagli.

Assessore Luchetti e Assessora Appetiti, nel ringraziarvi per lo spazio concesso, potete spiegarci meglio cosa rappresenta per Cerveteri questo traguardo?

Come ha citato perfettamente lei, questo obiettivo è reso possibile grazie ad un finanziamento che il Comune di Cerveteri ha ottenuto dopo aver partecipato ad un bando, inizialmente dedicato alla rigenerazione urbana e poi tramutato in PNRR, sotto l’Amministrazione del Sindaco Alessio Pascucci e ora da noi curato. I fondi stanziati ammontano complessivamente a 2.300.000 euro e le aree interessate dal gettito riguardano 5 parchi pubblici della nostra città: 3 ubicati a Cerveteri capoluogo, Parco Della Legnara, Parco Ina Casa e Parco Borsellino; 1 a Cerenova, Parco Vannini; 1 a Valcanneto, Parco di Via Corelli. Ovviamente questi parchi nel tempo sono nati con delle peculiarità, che noi abbiamo voluto preservare, ma integrandoli con ulteriori funzionalità utili alla popolazione.

Come il lavoro dei due assessorati sta incidendo nel raggiungere questo obiettivo?

Il lavoro dei due assessorati si integra, perché trattandosi di parchi pubblici da un lato vi è l’impegno dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale rivolto alla riqualificazione arborea, dall’altro trattasi di un’opera pubblica che oramai stiamo seguendo da un anno e mezzo. È bene però precisare, per una migliore visione dell’argomento, che questi interventi di riqualificazione sono da intendersi inseriti all’interno di un contesto ben più ampio, fatto di altre opere che stiamo portando avanti sul territorio, come la realizzazione di un parco marino in Lungomare dei Navigatori Etruschi, dopo che nel 2021 si è portata a termine la seconda fase di recupero, con la passeggiata. Ma non solo, infatti con un progetto portato avanti dalle farmacie e da alcuni sponsor è volontà di recuperare anche un altro parco, quello di Via Martiri delle Foibe. Per ciò che riguarda sport e periferia abbiamo inoltre presentato un progetto per riqualificare l’area adiacente al Campo Galli e non dimentichiamoci infine la partenza del progetto presentato da LIDL, dove sarà previsto un Dog Park e un parco per bambini attrezzato, realizzato si sa un privato ma a gestione pubblica non appena ultimato.

Cosa spinge l’Amministrazione Comunale verso questo obiettivo di riqualifica e a che punto sono i lavori?

L’intento della nostra Amministrazione è quello di creare una città sempre più a misura di bambino, di ragazzo e di uomo, mettendo insieme la rivalorizzazione di tutto ciò che riguarda il verde in città, andando a mettere nuove piantumazioni e togliendo il cemento dove è possibile rimuoverlo in favore dell’impianto erboso. In sostanza, una visione a tutto tondo su tutto il nostro Comune. I lavori non sono ancora iniziati, poiché in questo periodo abbiamo curato esclusivamente la fase progettuale definitiva ed esecutiva. A stretto giro si andrà a gara ed infine si procederà con l’affidamento. Tutto da espletare entro il mese di luglio, per poi far partire i lavori entro settembre. Questo anche perché non è ritenuto opportuno far partire i lavori in estate inoltrata, i parchi interessati infatti sono aree funzionali e molto fruite dalla popolazione, quindi decidere di chiuderli in piena stagione estiva, quando sono cioè maggiormente utilizzati viste le particolari condizioni climatiche, non ci è sembrata una scelta giusta.

Un obiettivo importante dunque?

Si, questo è già un obiettivo importante. Sul Parco Ina Casa, ad esempio, l’intento è quello di conferirgli una connotazione proprio per bambini, con l’installazione di appropriati giochi, che creerà un punto oggi per noi carente, soprattutto nella zona di Cerveteri alta. Come dicevamo prima, la volontà è quella di riportare il verde e di creare spazi di aggregazione grazie all’implementazione alle strutture già presenti in questi parchi. Su Campo di Mare sarà un altro intervento estremamente importante, che cambierà il volto di quella che è la nostra amata frazione. Anche i recenti fatti di cronaca accaduti in Emilia Romagna ci ricordano quanto sia importante riportare la natura ed evitare così problemi di natura idrogeologica.

In conclusione, ringraziandovi di nuovo per l’intervista, immaginando di aver raggiunto l’obiettivo, cosa vi sentite di aggiungere a quanto già specificato?

La riqualificazione di questi 5 parchi costituisce per Cerveteri un risultato importante, poiché l’argomento è molto sentito in città e nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali tutte le forze politiche concorrenti in campo si sono spese per questo tema. I 5 parchi, appena rinnovati, saranno fruibili per più attività, dai bambini allo sport, dallo svago al tempo libero, oltre a riqualificare sotto l’aspetto estetico l’arredo urbano della città. Ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto e vogliamo chiuderlo nel più breve tempo possibile. L’idea dell’Amministrazione è quella di un parco che possa essere vissuto per tutta la giornata e per tutte le tipologie di abitanti. La parte comunità per noi è importante.