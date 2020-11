Share Pin 5 Condivisioni

Era stato danneggiato dal tamponamento di un’auto. A renderlo noto la stessa multiservizi

Cerveteri, ripristinato dalla multiservizi il semaforo di via Fontana Morella –

Era stato danneggiato dal tamponamento di un’auto, il semaforo ubicato tra via Fontana Morella e via Aurelia, tanto da indurre l’attenzione della nostra redazione a riportare il fatto nell’articolo pubblicato ieri 17 novembre 2020 dal titolo “Cerveteri, guasto il semaforo tra via Fontana Morella e via Aurelia” (https://baraondanews.it/cerveteri-guasto-il-semaforo-tra-via-fontana-morella-e-via-aurelia/) ed il Sindaco di Cerveteri Alessio Alessio Pascucci ad invitare i cittadini a prestare attenzione.

Oggi, con propria nota, la Multiservizi Caerite ha comunicato di aver provveduto a ripristinare il semaforo nel corso della mattinata di ieri affermando nel comunicato quanto segue: “In relazione all’articolo pubblicato sulla vostra testata in data 17 novembre 2020 la Multiservizi Caerite comunica di aver provveduto a ripristinare il semaforo nel corso della mattinata di ieri, grazie al pronto intervento di una squadra di addetti alla manutenzione dell’illuminazione pubblica guidata dall’ingegner Umberto Forghieri. Il semaforo, come correttamente riportato, era stato danneggiato dal tamponamento di un auto.”