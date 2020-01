Condividi Pin 16 Condivisioni

“Perché la società viene pagata quando non rispetta il contratto?”

Cerveteri, Ramazzotti: “Viale Manzoni e via Battilocchi ricettacolo di carta, erbacce e rifiuti”

“Viale Manzoni, via Battilocchi (chiesa Madonna dei canneti) piene di carta, erbacce, rifiuti. Questa mattina alle ore 7,30 ho fermato la spazzatrice in largo Almunecar: a mia domanda dello stato di cose mi è stato risposto, con educazione, che non ci sono mezzi e uomini”.

Così scrive il consigliere (ed ex sindaco) Lamberto Ramazzotti sul proprio profilo social.

“Queste vie – aggiunge – non vengono pulite, tutti si lamentano ma niente. Perché la società viene pagata quando non rispetta il contratto? I cittadini che pagano una Tari sostanziosa che devono fare? Forse non pagare più? I vari consiglieri di maggioranza (che governano) che fanno?”