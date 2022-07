Cerveteri, Ramazzotti: “Il sindaco Gubetti predica bene e razzola male”

“Prima seduta del consiglio comunale della legislatura del Sindaco Gubetti. Il Sindaco del 23% dei cittadini ha fatto un discorso sereno ed apprezzabile parlando di rapporto diverso con le opposizioni (queste al primo turno queste hanno preso più di 9000 voti). Come al solito, però, parlano bene e razzolano male. La maggioranza, infatti, ha preso il Presidente del consiglio (Travaglia). Io ho chiesto, come fatto da Pascucci ed ottenuto a Ladispoli, la Vicepresidenza alla opposizione indicandone anche la persona nel giovane dott. Emanuele Vecchiotti. Nei vari incontri con alcuni di loro tutti dicevano che democraticamente fosse giusto come avviene in tutte le istituzioni: si arriva al voto e nonostante le mie richieste la maggioranza vota una di loro”.

“Si parte male – tuona Ramazzotti – davanti a tanta arroganza, prepotenza e presa in giro non faremo sconti. Mi auguravo una consiliatura serena, non sarà così a loro non piace la pace, IO ED ALTRI NON CI TIREREMO CERTO INDIETRO, Non sarà una opposizione tranquilla ,pronta a tirare fuori tutto quello che di poco chiaro vi è o verrà a galla. Sono molto dispiaciuto perché ho sempre inteso una politica basata sul rispetto.