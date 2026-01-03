Cerveteri punito da un rigore al novantesimo contro la capolista Palidoro

Mister Ferretti: “Prestazione di carattere, ringrazio i tifosi che ci hanno incitato sotto la pioggia. Adesso pensiamo al Fiumicino, dobbiamo avere fiducia in noi stessi”

Il Cerveteri beffato da un rigore al novantesimo dal Palidoro primo della classe. Un rigore che punisce i verde azzurri che tengono testa alla capolista, offrendo una prova di carattere. Il goal dei locali è di Moretti, sul quale Ciaccia non ha potuto far nulla, migliore in campo dopo tre interventi provvidenziali che non gli fanno meritare il 7 in pagella. Peccato per la sconfitta, anche se il Palidoro ha creato le azioni goal più importanti della gara.

Al termine del match ha parlato il tecnico Ferretti: “Abbiamo fatto una grande prestazione, attenta e tatticamente perfetta. Avevamo di fronte una formazione di spessore, non posso rimproverare nulla ai miei. Mi dispiace per i tifosi, erano tanti e ci hanno spinto fino alla fine. Meritavano un risultato diverso, ma ci rifaremo mercoledì prossimo, quando arriverà da noi il Fiumicino”.