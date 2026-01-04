L’intervista al Presidente Salvatore Vernata

di Giovanni Zucconi

Un grande risultato per AVIS Ladispoli. Nel 2025 raccolte quasi 800 sacche di sangue. L’intervista al Presidente Salvatore Vernata

Il fine anno è da sempre un tempo di bilanci. Abbiamo quindi sentito telefonicamente Salvatore Vernata, il Presidente dell’AVIS di Ladispoli, per farci raccontare come è andata la raccolta di sangue, nel 2025, nella nostra città. È un tema che ci sta particolarmente a cuore perché in Italia siamo purtroppo costantemente in emergenza sangue. Ogni giorno, in Italia, ben 1.800 persone necessitano di trasfusioni di sangue per poter sopravvivere.

L’anno scorso la raccolta era andata molto bene. In crescita rispetto all’anno precedente. Vediamo se questa tendenza si è mantenuta anche nel 2025.

Presidente, partiamo dalla domanda più importante: qual era l’obiettivo che vi eravate prefissati nel 2025 e quante sacche di sangue avete raccolto?

“L’obiettivo era superare quello dell’anno scorso. Nel 2024 ne avevamo raccolte 730. Ci siamo riusciti. Nel 2025 ne abbiamo raccolte 795. Abbiamo sfiorato le 800 sacche di sangue raccolte. Un bellissimo risultato. Il nostro più alto di sempre.”

Guardando indietro negli anni, quanto è importante questo risultato nel vostro percorso?

“Quello delle 800 sacche di sangue raccolte è un risultato molto importante. Se guardo indietro negli anni, ai nostri inizi, siamo cresciuti tantissimo.

Quattro anni fa eravamo intorno alle 390/395 sacche, e oggi siamo arrivati a questo punto. La nuova sede ci ha permesso di crescere. Ci ha permesso di avere più raccolte, e quindi di raggiungere questi obiettivi. Ma attenzione. Non è che ci fermiamo a questo obiettivo. Ne dobbiamo raggiungere altri, ancora più importanti.”

Qual è, allora, l’obiettivo per il 2026?

“Naturalmente superare le 800 sacche. È un obiettivo alla nostra portata. C’è una statistica che dice che ogni 40 abitanti c’è un donatore. Facendo un conto con gli abitanti di Ladispoli, potremmo arrivare a 1600 donatori. È un obiettivo molto ambizioso. Però, insomma, piano piano io penso che ci arriviamo. I presupposti ci stanno tutti.”

Ci saranno novità nel 2026?

“Le do una notizia in anteprima. Il Primario del Centro trasfusionale del San Pietro ci ha dato la possibilità di avere le analisi trasmesse tramite il fascicolo sanitario elettronico. Dalla prossima raccolta che avremo il 10 gennaio, le analisi andranno online tramite il fascicolo sanitario elettronico. E non verranno più consegnate a mano in una busta come accadeva fino ad oggi.”

In concreto, come funziona per i donatori?

“Il donatore entra con lo SPID nel link della Regione Lazio, e scarica le analisi. Solo alcune analisi, parliamo di “H”, sifilide, epatite C ed epatite A, dovranno essere ritirate personalmente.”

Torniamo ai numeri dell’Avis di Ladispoli nel 2025. Oltre ai donatori, chi senti di ringraziare per questo risultato?

“Prima di tutto, sempre i donatori. Poi lo staff medico e lo staff infermieristico. E tutti i collaboratori che ci aiutano durante le raccolte. Ma ringrazio anche l’Amministrazione comunale, che ci ha permesso di ottenere la sede.”

Dal punto di vista organizzativo, pensate di aumentare le giornate di raccolta?

“No, abbiamo mantenuto le stesse: 25 raccolte. Sabati e domeniche, più un venerdì. Quest’anno di venerdì ne abbiamo fatti due, il prossimo anno ne faremo uno solo.”

Prima di chiudere, mi hai accennato anche a un anniversario importante.

“Sì, il prossimo anno, a ottobre, forse il 18, poi seguirà qualcosa di ufficiale, organizzeremo una grande festa: l’AVIS di Ladispoli compie cinquant’anni.”