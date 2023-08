Cerveteri, Protezione Civile in azione per un incendio di sterpaglie in Via dell’Infernaccio –

Nella mattinata di oggi venerdì 25 agosto, su avvistamento di una colonna di fumo, siamo intervenuti in un incendio di sterpaglie in Via dell’Infernaccio.

Anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 agosto, su attivazione della Sala Operativa Regionale siamo intervenuti su due incendi di sterpaglie e boschivo in Via Furbara -Sasso e in Via del Sasso.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco.

Lo dichiarano dal proprio profilo Facebook i Volontari Gruppo Comunale Protezione Civile Cerveteri