Il consigliere Paolacci: “Contro il Civitavecchia proveremo ad avere una deroga con posti limitati”

Cerveteri, proseguono i lavori allo Stadio Galli

“Con la dirigenza della Città di Cerveteri c’è la massima collaborazione per accelerare i tempi per la riapertura dello Stadio Galli” lo ha riferito Gianluca Paolacci, consigliere di Palazzo del Granorone, in vista dell’ultimazione dei lavori di risistemazione dell’impianto sportivo Enrico Galli che hanno richiesto tempo e denari.

La ditta incaricata si sta impegnando giorno e notte per regolarizzare lo stadio, per cui attende l’ultimazione relativa alla messa in sicurezza dei pini.

“E’ un bene comune lo stadio, non ha nessun colore politico. La dirigenza Lupi quello che ha detto sta facendo. Sono all’opera da settimane, non smettono di risistemare la struttura – continua Paolacci- Sarebbe bello se nella prossima gara interna con il Civitavecchia, un derby molto sentito, possa esserci anche la riapertura a posti limitati. Ci proveremo, faremo del nostro, insieme all’amministrazione, per il bene dello sport, dei tifosi e della città”.