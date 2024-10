Previsto per giovedì un ulteriore sopralluogo. Bucchi: “La chiusura del tratto di strada in questione, penalizza fortemente i due frantoi oleari attualmente in produzione”

Cerveteri, previsti tempi non brevi per ripristinare via di Ceri –

Dopo la recente frana che ha colpito via di Ceri, occupando l’intera carreggiata, sono previsti tempi non brevi per ripristinare il tratto che da via Doganale collega Bracciano con l’antico borgo medievale di Ceri.

Questo è quanto emerso da una ricognizione avvenuta questa mattina dopo un sopralluogo da parte del sindaco Elena Gubetti, dell’assessore all’ambiente Francesca Appetitti, dei dirigenti dell’ufficio lavori pubblici e di un delegato della proprietà privata oggetto di attenzione non solo per la caduta di massi avvenuta nei giorni scorsi, ma per possibili ulteriori distacchi di massi tufacei.

Nella giornata di giovedì è previsto, inoltre, un ulteriore sopralluogo da parte di un geologo nominato dalla sovraintendenza alla quale farà seguito la decisione di come procedere e con quale metodo alla messa in sicurezza della massa tufacea ancora pericolante.

Con la delegazione del Comune di Cerveteri che questa mattina si è recata sul posto dell’accaduto era presente anche il consigliere Luigino Bucchi che ha evidenziato ai presenti la necessità di avviare tutto quanto possibile per giungere ad una soluzione del problema nel tempo più veloce possibile.

“La chiusura del tratto di strada in questione – ha detto Bucchi -, penalizza fortemente i due frantoi oleari attualmente in produzione, raggiungibili anche attraverso il tratto di strada attualmente chiusa”.