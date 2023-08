Cerveteri, presentata da FDI mozione per l’istituzione dei “parcheggi rosa” –

Cerveteri, presentata da FDI mozione per l’istituzione dei “parcheggi rosa”

Cerveteri, su proposta del consigliere comunale Luigino Bucchi FDI è stata presentata una mozione, la prot. 35806 del 10/7/23, condivisa e sottoscritta anche dai consiglieri: Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Annalisa Belardinelli, Vilma Pavin, Giovanni Moscherini, Luca Piergentili, Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti per impegnare il sindaco e la giunta a valutare l’istituzione entro la fine dell’anno in corso, di “parcheggi rosa” riservati a donne in stato di gravidanza e a genitori ambosessi con prole fino ai 24 mesi.

La realizzazione di stalli rosa presenti già da qualche anno in molti comuni italiani , nonostante siano stati regolamentati per legge nel 2021, non sono ancora presenti nella città di Cerveteri.

“La loro istituzione come evidenziato nella mozione presentata, – ha detto – il consigliere Bucchi, costituirebbe un grande contributo sociale per le donne conducenti di autoveicoli che si trovano in stato di gravidanza, per le neomamme o comunque per i genitori alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli spesso soggetti a disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per la difficoltà nel trovare un parcheggio. Trovare stalli dedicati, i “Parcheggi Rosa”, in prossimità di scuole, asili nido, uffici pubblici, negozi per l’infanzia e di ogni altro sito ritenuto utile alle mamme e alle donne in stato di gravidanza oltre a migliorare la vita di soggetti comunque fragili è sicuramente segno di elevato senso civico di una comunità, ha proseguito Bucchi. Confidiamo che tutto il Consiglio comunale convergerà su questa idea che arriverà sicuramente in aula per la discussione in occasione del prossimo consiglio comunale.”