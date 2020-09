Cerveteri, possibili abbassamenti pressione dell’acqua stanotte

Share Pin 3 Condivisioni

Lo comunica sui social il Sindaco Alessio Pascucci

A partire dalle ore 22:00 di questa notte mercoledì 09 Settembre 2020 fino alle ore 06:00 di domani mattina giovedì 10 Settembre 2020, si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua, poiché una squadra di tecnici specializzati interverrà per riparare la perdita d’acqua in Via Dei Monaci Benedettini.

Le zone interessate saranno:

Zona Casaccia

Zona Garbatella

Zona San Pietro

Zona La Boccetta

Località Tyrsenia

Località Gricciano

Località Zambra

Località Due Casette

Località Monte Li Pozzi

Località San Paolo

Località Spanora

Località Casetta Mattei

Località Ceri

Località Procoio di Ceri

Località Borgo San Martino

Inoltre Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazionerà nei pressi delle zone dove l’erogazione del servizio idrico sarà interrotto, ovvero:

Piazza Aldo Moro

Via Chirieletti (fronte scuola)

Via Paolo Borsellino (vicino casetta dell’acqua)

dalle ore 22:00 di mercoledì 09 settembre 2020 alle ore 06:00 di giovedì 10 Settembre 2020.

Gli utenti interessati dalla sospensione sono inviati a provvedere alle opportune scorte e a mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.