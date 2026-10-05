In libreria giovani e giovanissimi accolgono il Prof più amato d’Italia

Grande partecipazione a Cerveteri per l’arrivo del Professor Vincenzo Schettini: oltre 200 persone, in gran parte giovani e giovanissimi, hanno riempito la libreria per l’incontro con il docente e divulgatore social. L’occasione è stata la presentazione del suo nuovo libro, “La scuola che verrà – Riflessione nell’era del cambiamento” (Mondadori Electa).

I titolari della Mondadori Bookstore di Cerveteri, Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, hanno espresso profonda emozione per il riscontro ottenuto dall’evento:

“Quando abbiamo saputo che il Professor Vincenzo Schettini, il Prof. più amato d’Italia, con più di 5milioni di follower sui social network, desiderava presentare il suo ultimo libro a Cerveteri all’interno della nostra libreria, eravamo certi che sarebbe stato un appuntamento importante e fortemente atteso. Affacciarsi dal locale e vedere più di 200 persone, con tanti giovani, giovanissimi e bambini in trepida attesa di incontrarlo ed ascoltarlo è stata un’emozione davvero speciale, un momento, un ricordo personale e umano, oltre che professionale, che porteremo per sempre nel cuore”.

Cerveteri, più di 200 persone per Vincenzo Schettini

Sull’impatto sociale della giornata, Andrea e Tarita hanno aggiunto:

“In una società come quella odierna, segnata da episodi di cronaca molto spesso inquietanti, vedere in un caldo sabato pomeriggio così tante persone, ma soprattutto studenti giovani e giovanissimi, seduti in una libreria è il successo di tutti, non soltanto del Prof. Vincenzo Schettini, ma anche di noi librai, perché significa che la Mondadori di Cerveteri è entrata di fatto tra i ‘luoghi del cuore’ dei nostri concittadini, è diventata un punto di ritrovo per stare del tempo insieme in maniera sana”.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di crescita della libreria, che negli ultimi due anni ha portato in città autorevoli nomi del panorama letterario e culturale italiano:

“La soddisfazione poi è anche professionale: in questo 2026, dopo neppure due anni da quando abbiamo preso in gestione noi la libreria, il Prof. Schettini è solamente uno dei tantissimi nomi di spicco a livello nazionale che hanno scelto Cerveteri per incontrare il pubblico e raccontare sé stessi: da Pietro Grasso a Matteo Nucci, da Valentina Mastroianni a Francois Morlupi, passando per i grandi appuntamenti del Premio Strega fino a Catena Fiorello della scorsa settimana, poter annoverare personalità di tale rilievo nella nostra città conferma quanto sia forte il movimento culturale e letterario a cui abbiamo dato vita”.

In conclusione, i titolari hanno lanciato il calendario delle prossime iniziative previste per il mese di ottobre: