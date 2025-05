Cerveteri, più di 150 screening gratuiti del diabete: successo per “controlliAMOci”

Ad organizzare l’iniziativa di prevenzione e salute la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi con Croce Rossa Italiana

Cerveteri, più di 150 screening gratuiti del diabete

“Una giornata di prevenzione, sensibilizzazione e di attenzione alla propria salute quella di ieri: “controlliAMOci” al Mercato del Venerdì di Cerveteri è stata un successo. Effettuati 154 screening del diabete gratuiti, con misurazione della glicemia, della pressione arteriosa, saturazione, circonferenza, peso, altezza e visita con il medico diabetologo.

Una giornata importante, un’attività che si inserisce nell’ambito delle iniziative che da tempo sto portando avanti nel territorio sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione su quanto questa sia fondamentale per ognuno di noi”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e promotrice dell’iniziativa, realizzata con la Croce Rossa Italiana che immediatamente, con la Presidente del Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella e i Volontari, ha accolto la proposta di dedicare una giornata di misurazioni gratuite alla cittadinanza.

Cerveteri, più di 150 screening gratuiti del diabete Cerveteri, più di 150 screening gratuiti del diabete

“Sono estremamente soddisfatta di come la cittadinanza abbia accolto questa iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – per l’intera durata dell’iniziativa, conclusasi nel tardo pomeriggio, abbiamo avuto un continuo arrivo di persone pronte ad impegnare pochi minuti della propria giornata per farsi un regalo bellissimo ed importantissimo come quello della prevenzione.

Il personale sanitario presente non si è limitato solamente a delle misurazioni: ha seguito con cura, passione e dedizione ogni persona, ogni singolo cittadino, fornendo anche informazioni utili e importanti, tutte estremamente apprezzate dai cittadini che hanno partecipato”.

“Quella di ieri è stata un’iniziativa a cui tenevo molto – aggiunge la Consigliera Prosperi – dati recenti stimano che oltre 800milioni di persone nel mondo siano affette da diabete. Per questo sono felice che ci siano state così tante adesioni: prevenire è la prima cura per il nostro corpo, è il primo modo per stare bene e in salute”

“Al termine di questa lunga giornata – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – ci tengo a fare un ringraziamento sentito e di cuore al Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella di Croce Rossa Italiana, alla Presidente Rosanna Saba e a tutti i Volontari e Volontarie: con loro, ho avviato già da tempo una solida e proficua collaborazione che sta dando vita ad una serie di iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e assistenza alla cittadinanza davvero importanti.

Allo stesso tempo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono venute al Gazebo allestito con Croce Rossa per eseguire lo screening: con un tempo relativamente breve, si sono fatte il regalo più grande e bello, quello della prevenzione!”.