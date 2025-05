Cerveteri piange la scomparsa prematura di Arianna Mecucci

I funerali domani presso la Chiesa di S. Maria Maggiore

Il ricordo di Angelo Bugli

Oggi ci ritroviamo qui, con il cuore spezzato e la voce tremante, per dare l’ultimo saluto alla nostra cara Arianna. Le parole, in momenti come questi, sembrano sempre troppo poche, troppo fragili. Ma è con queste stesse parole che vogliamo cercare di onorare la sua memoria, di raccontare almeno una piccola parte di tutto l’amore e la luce che Arianna ha donato a chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Arianna se n’è andata nel fiore dei suoi anni, portata via da un male infame e ingiusto, che ha spezzato la sua vita ma non il ricordo di lei che ognuno di noi porta nel cuore. La comunità intera di Cerveteri è ammutolita, scossa, incredula. È difficile accettare che una persona così piena di vita, di dolcezza, di forza, non sia più tra noi.

Chi l’ha conosciuta sa quanto fosse capace di dare amore, di ascoltare, di farsi carico anche del dolore degli altri. Arianna era un punto di riferimento, una presenza silenziosa ma costante, una donna che con il suo sorriso sapeva illuminare anche le giornate più buie.

Oggi abbracciamo con tutto il nostro affetto sua figlia, che porta in sé il riflesso più bello di ciò che Arianna è stata. E stringiamo forte tutta la sua famiglia, che ha perso una parte insostituibile del proprio cuore. Ma sappiate che non siete soli: Arianna ha lasciato una traccia profonda in ciascuno di noi, e attraverso i nostri ricordi, le nostre preghiere, il nostro amore, lei continuerà a vivere.

Non ti dimenticheremo mai, Arianna. Il tuo nome sarà pronunciato con tenerezza e rispetto, ogni volta che ci verrà in mente il tuo volto, ogni volta che sentiremo il bisogno della tua voce. Che tu possa riposare in pace, avvolta da tutto l’amore che ci hai insegnato a dare.

Addio, amica cara.