Cerveteri piange la scomparsa di Fabio Totò, storico volontario della Protezione Civile

Il Comune di Cerveteri e il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri salutano commossi Fabio Totò, storico volontario della Protezione Civile Comunale venuto a mancare all’affetto dei suoi cari dopo una lunga malattia.

Estremamente operativo, fu estremamente presente in città durante il periodo della Pandemia da Covid-19, rappresentando per umanità e professionalità un vero valore aggiunto per Cerveteri.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 5 marzo alle ore 15:00 nella Parrocchia di San Lino in via Pineta Sacchetti (fronte Forte Braschi) in Roma.