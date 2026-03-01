I Cervi confezionano un bel successo, e una prova maiuscola, che potevano finire con un risultato più ampio

Cerveteri, Pelizzi rilancia i verde azzurri: vittoria a Roma contro l’Olimpus

Risorge il Cerveteri, che torna da Roma con tre punti pesanti battendo l’Olimpus per 0-1 al termine di una prova convincente, intensa e, per larghi tratti, dominata. A decidere la sfida è stato il neoacquisto Pelizzi, autore del gol partita e protagonista anche di un palo.

Il giovane cerveterano ha spedito di testa la palla in rete su un cross prezioso di Patrascu. In una gara giocata ad alti ritmi dai Verdeazzurri, apparsi determinati e sempre dentro la partita. Lo stesso Patrascu è andato vicino al raddoppio davanti al portiere e, più tardi, ha colpito anche un palo. Nella stessa azione, Pelizzi aveva trovato ancora la via del gol, ma l’arbitro ha fermato tutto per un presunto fuorigioco.

Per il Cerveteri, dunque, un successo importante, accompagnato da una grande prestazione che, per quanto visto in campo, avrebbe anche potuto chiudersi con un punteggio più largo.

“Ci siamo ripresi una bella vittoria, direi meritata. Squadra compatta, brava e concreta. Potevamo segnare più goal, se avessimo vinto con 3 goal di scarto non ci sarebbe stato nulla di strano. Quel che conta è aver ritrovato i tre punti, sinonimo di fiducia. Ho visto una squadra arrabbiata, dall’inizio siamo stati pericolosi, avevamo voglia di vincere”, ha raccontato il tecnico Ferretti.