Condividi Pin 55 Condivisioni

Distrutta la vetrina. I malviventi hanno asportato 130 euro dalla cassa

Cerveteri, pastificio derubato nella notte

Brutta sorpresa questa mattina per la proprietaria di un pastificio sito in via Fontana Morella a Cerveteri. L’esercizio, infatti, nella notte è stato obiettivo dei ladri che si sono introdotti all’interno distruggendo la vetrina.

Una volta dentro si sono avventati sul registratore di cassa dal quale hanno asportato circa 130 euro. Il cassetto della cassa è stato ritrovato a pochi metri dall’esercizio.

La proprietaria, amareggiata, ha già sporto denuncia ai Carabinieri.