Paolacci: “Dialogo tra proprietà e amministrazione, sono convinto che arriveremo a un risultato che porterà vantaggi al territorio”

Cerveteri, passi in avanti per la risistemazione del centro Equihome –

Il centro ippico Equihome di Cerveteri, situato a Borgo San Martino, attende da mesi dall’amministrazione di Cerveteri il via libera per i lavori di risistemazione della struttura, relativi alla costruzione di una club house, essenziale per organizzare eventi nazionali equestri.

Tra la proprietà e l’amministrazione, grazie all’interessamento del presidente della commissione sport del comune di Cerveteri Gianluca Paolacci, sembra esserci il dialogo giusto per arrivare all’epilogo di una situazione, viziata da troppi cavilli.

Infatti, anche da parte del sindaco Elena Gubetti, c’è la volontà di arrivare a conclusione di un iter che sta intralciando i programmi dell’Equihome, che nell’organizzare manifestazioni di carattere nazionali può portare benefici all’intera struttura ricetittiva del territorio.

“Siamo convinti – ha detto il consigliere Paolacci – che si potrà arrivare presto a una decisione dell’amministrazione, la quale ha subito preso in mano la situazione relativa ai permessi per l’ampliamento, che non è altro che un vantaggio per la collettività, grazie a manifestazioni importanti che garantirebbero la presenza di tante persone nelle stutture – ristorianti e agriturismo – del nostro comune£.