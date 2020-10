Cerveteri, Pascucci: “cimiteri aperti, ma non andate solo 1° e 2 novembre”

Share Pin 0 Condivisioni

Per la Festa di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti i quattro cimiteri cittadini saranno aperti

Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, ha reso noti i servizi e le modalità di accesso ai cimiteri durante i due giorni tradizionalmente dedicati alla visita ai propri cari.

I quattro cimiteri presenti nel territorio di Cerveteri saranno regolarmente aperti nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.

“Al fine di evitare ogni forma di assembramento gli ingressi saranno contingentati e saranno presidiati dalla Polizia Locale, Gruppo Comunale di Protezione Civile e Multiservizi Caerite”, spiega il Sindaco.

“Comprendo l’importanza di queste due ricorrenze, – aggiunge – ma vi chiedo qualora fosse possibile di recarvi al cimitero anche nei giorni successivi e di non concentrarvi nelle sole giornate di 1 e 2 novembre”.

Navetta gratuita

Come ogni anno è stata attivata una speciale navetta gratuita in accordo con Seatour per il vecchio e per quello dei vignali. Il servizio sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 con partenza da Piazza Aldo Moro.

Il percorso comprende Piazza Aldo Moro, Via Francesco Rosati, Cimitero Vecchio, Piazza San Pietro, Via Arno, Via Sant’Angelo, Cimitero Nuovo, Via Sant’Angelo, Piazza Aldo Moro.

Si ricorda che per salire a bordo delle navette è obbligatorio indossare la mascherina protettiva.

Le Sante Messe

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, le Sante Messe non si svolgeranno al cimitero.

Le parrocchie hanno però deciso di integrare le funzioni previste.

La Parrocchia Santa Maria Maggiore nella giornata di lunedì 2 Novembre celebrerà le messe rispettando gli orari festivi aggiungendo una funzione alle ore 15:00 proprio per la Commemorazione dei Defunti.

La Parrocchia Santissima Trinità effettuerà gli orari feriali aggiungendo una funzione alle ore 10:00.

La Parrocchia San Francesco d’Assisi a Cerenova osserverà gli orari festivi.