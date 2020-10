Share Pin 0 Condivisioni

D’Amato: “Da lunedì tamponi gratuiti dai medici di base e scadenza per i laboratori privati”

Coronavirus: 22 decessi nel Lazio, 1 nella ASL Roma 4 –

Si sono registrati 22 decessi nella Regione Lazio, 5 più di ieri e 2.289 casi positivi (+43), mentre i guariti sono stati 108, cioè 86 in meno.

Il numero complessivo dei tamponi supera quota 25.000 e il rapporto tra essi e il numero di positivi individuati non è cambiato.

“Da lunedì si avvia distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale e sono gratuiti per gli assistiti”, dice l’Assessore D’Amato.

Sempre dopodomani scadono i termini ai laboratori privati per consegnare la documentazione necessaria per avviare l’esecuzione dei tamponi molecolari alla tariffa calmierata, coerentemente con quello di riferimento dello Spallanzani.

D’Amato specifica che è in corso l’istruttoria tecnica anche con la rete delle farmacie sia per i test sierologici che per i test antigenici.

Infine l’Assessore assicura che nella Regione Lazio sono ancora disponibili 150 posti nelle strutture alberghiere predisposte per le quarantene e per i trasferimenti dei clinicamente guariti

I dati di tutte le ASL della Regione Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 522 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi a domicilio e quarantasette sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 60, 67, 71, 79, 84 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 495 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 171 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 78, 82, 84 89 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 163 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciannove sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 79, 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 66 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 278 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.

Nelle province si registrano 652 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h

Nella Asl di Latina sono 205 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Nella Asl di Frosinone si registrano 267 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Trentaquattro sono ricoveri.

Nella Asl di Viterbo si registrano 125 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono i ricoveri. Si registrano tre decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto