Cerveteri, partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale tra Via Fontana Morella e Via Aurelia

In questi giorni sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale tra Via Fontana Morella e Via Aurelia, all’altezza della Cantina Cerveteri. Un intervento significativo per rendere più sicura un tratto di strada da sempre molto complicato.

L’operazione di messa in sicurezza comprenderà una serie di interventi tra cui strisce pedonali, un semaforo pedonale per regolare il flusso del traffico veicolare e un avvisatore acustico per assistere le persone con disabilità visive.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, sono stati installati due Photored, rilevatori di infrazione che entreranno in funzione nel momento in cui l’incrocio sarà impegnato da qualsiasi conducente a semaforo rosso. Il primo dei due rilevatori è stato installato nel contesto del nuovo attraversamento pedonale, l’altro invece all’altezza del secondo ingresso della frazione di Marina di Cerveteri, in direzione Civitavecchia.

Questa serie di interventi è stata progettata con un unico obiettivo: garantire una maggiore sicurezza per i pedoni e creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Lo dichiara dal proprio profilo social la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.