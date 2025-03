Cerveteri, partecipazione e grande attenzione per il corso Blsd della Protezione Civile Comunale

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Complimenti ai Volontari, un gruppo coeso ed estremamente preparato che mette a disposizione della città le proprie competenze e professionalità”

“Una mattinata che al centro dell’attenzione ha messo la vita delle persone. In pochissime ore è giunto un vero e proprio record di iscritti, a testimonianza di quanto sia importante promuovere attività di formazione sulle manovre di Blsd, manovre che se ben applicate possono risultare davvero determinanti per salvare la vita ad una persona in caso di emergenza. Al Gruppo Comunale di Protezione Civile tutto e al Responsabile del Servizio Renato Bisegni, figura di straordinario spessore umano e professionale, giungano i miei complimenti per il lavoro che ogni giorno svolgono per la nostra città e per la perfetta organizzazione del corso di ieri mattina: un corso che ha fatto in modo che ben 30 persone, in maniera totalmente gratuita, venissero debitamente e correttamente formate alle manovre di riabilitazione e all’utilizzo del defibrillatore”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

Cerveteri, partecipazione e grande attenzione per il corso Blsd Cerveteri, partecipazione e grande attenzione per il corso Blsd

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è una realtà di straordinaria importanza per Cerveteri. Garantisce assistenza alla popolazione ogni giorno, controllo del territorio, presenza costante e soprattutto, con i suoi volontari, veri angeli della nostra città, offre tanti momenti di prevenzione e formazione alla cittadinanza. Il corso svoltosi ieri, è solamente uno dei tanti appuntamenti che li vedono impegnati annualmente. Così come sempre fatto, come amministrazione e con il prezioso supporto della Protezione Civile comunale, continueremo a sensibilizzare e a formare la cittadinanza su queste tematiche così importanti”.

“Sull’argomento Cerveteri da sempre è una realtà fortemente attiva – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – oltre ai numerosi corsi, tutti totalmente gratuiti per la cittadinanza, che si sono svolti in questi anni in numerosissime occasioni, abbiamo dotato le scuole della nostra città di defibrillatori e chiaramente, come Amministrazione, insieme alla Protezione Civile, siamo pronti ad organizzare iniziative di prevenzione in tutti quei luoghi sensibili e frequentati di Cerveteri, ovviamente sempre in maniera completamente gratuita”