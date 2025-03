Volontari impegnati in due supermercati per l’intera giornata di sabato 5 aprile: saranno al Carrefour e al Conad

Una lunga giornata di solidarietà e di impegno per il prossimo, per chi è solo, per chi si trova in una situazione di disagio economico e sociale. Sabato 5 aprile per l’intera giornata i Volontari della Croce Rossa Italiana saranno infatti impegnati in una maxi raccolta alimentare davanti i supermercati di Cerveteri Carrefour, in Largo A. Loreti n.2 e Conad City in Largo Almuneacar. Tutti i prodotti raccolti andranno a comporre i pacchi di generi alimentari con cui Croce Rossa Italiana assiste centinaia di famiglie di Cerveteri e non solo.

A Cerveteri raccolta alimentare di Croce Rossa Italiana

“Una giornata speciale, un momento in cui riservare un pensiero, un piccolo ma allo stesso tempo grandissimo gesto verso chi ne ha bisogno, chi è più solo, verso chi si trova in una situazione di difficoltà economica – ha dichiarato Rosanna Saba, Presidente di Croce Rossa Italiana Comitato Territoriale di Santa Severa – Santa Marinella – insieme alle attività di prevenzione, formazione e assistenza, la consegna di aiuti all’utenza più fragile del territorio è una delle attività principali del nostro Comitato e in generale di Croce Rossa Italiana. Siamo chiaramente consapevoli che non sarà un pacco alimentare a risolvere tutti i problemi delle famiglie del nostro territorio, ma lo consideriamo, soprattutto in prossimità della Pasqua, un aiuto importante e concreto. Sin da ora, ringraziamo tutta la cittadinanza, che si è sempre dimostrata estremamente generosa in queste circostanze e i Direttori e il personale dei Supermercati Carrefour e Conad City di Cerveteri, che hanno immediatamente dato disponibilità ad accoglierci presso i loro punti vendita per le nostre raccolte alimentari”.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione e non deperibili. In particolar modo si consiglia di donare riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola quali fagioli, lenticchie e ceci, caffè, zucchero, prodotti vari per la colazione come biscotti, fette biscottate, confetture e merendine, latte a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia.